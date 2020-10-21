Политика

16:58 21.10.2020

Санкции США в отношении "Северного потока 2" затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы - Nord Stream 2 AG

2 мин читать
Санкции США в отношении "Северного потока 2" затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы - Nord Stream 2 AG

Санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток 2" затронут более ста европейский компаний, заявили журналистам в проектной компании.

Днем раньше Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", чтобы не дать завершить его строительство. Согласно документу Госдепа, ограничительные меры против проекта от 2019 года будут также применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

Власти США в последние месяцы предпринимают активные попытки помешать реализации проекта "Северный поток 2". В частности, проект оборонного бюджета США, подготовленный в конгрессе, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. Так, документ предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

В Nord Stream 2 AG отметили: "Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект".

"Северный поток 2" - проект, получивший все необходимые разрешения, реализуемый в соответствии с применимым национальным и международным законодательством. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%), - напомнили в компании.

"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы", - говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

В компании-операторе стройки напомнили: ""Европейская комиссия назвала данные санкции нарушением международного права. О неприятии экстратерриториальных санкций все чаще высказываются представители ЕС, европейских правительств, бизнес-ассоциаций. Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей неоднократно категорически выступали против угроз применения экстратерриториальных санкций США. Примерами могут служить заявления верховного представителя / вице-президента ЕС Жозепа Боррелля (Josep Borrell) в июне и июле, комиссара по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон (Kadri Simson) в сентябре, исполнительного вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса (Valdis Dombrovskis) в августе".

"Nord Stream 2 AG, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют уверенность, что скорейший ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, содействует выполнению ей обязательств по сохранению климата и способствует экономическому процветанию европейских потребителей", - также говориться в заявлении.

Теги: #рф #северный_поток_2 #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:33 21.10.2020
Песков: действия США в отношении "Северного потока 2" являются "рейдерской конкуренцией"

Песков: действия США в отношении "Северного потока 2" являются "рейдерской конкуренцией"

11:58 21.10.2020
МИД Украины призвало продолжить давление на РФ из-за кибератак по всему миру

МИД Украины призвало продолжить давление на РФ из-за кибератак по всему миру

09:37 21.10.2020
Российскому телеведущему Корчевникову запрещен въезд в Украину на 3 года

Российскому телеведущему Корчевникову запрещен въезд в Украину на 3 года

09:28 21.10.2020
Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев

Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев

07:04 21.10.2020
ФБР считает, что Россия не имеет отношения к публикации писем, якобы принадлежащих сыну Байдена

ФБР считает, что Россия не имеет отношения к публикации писем, якобы принадлежащих сыну Байдена

00:29 21.10.2020
SpaceX готовится запустить на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников Starlink

SpaceX готовится запустить на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников Starlink

22:27 20.10.2020
НАК "Нафтогаз" поддерживает решение США о расширении санкций против "Северного потока-2"

НАК "Нафтогаз" поддерживает решение США о расширении санкций против "Северного потока-2"

22:04 20.10.2020
Шеф Пентагона объяснил необходимость усиления военного присутствия США в Восточной Европе угрозами со стороны РФ

Шеф Пентагона объяснил необходимость усиления военного присутствия США в Восточной Европе угрозами со стороны РФ

19:00 20.10.2020
Минюст США подал антимонопольный иск против Google

Минюст США подал антимонопольный иск против Google

18:49 20.10.2020
СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон "О разведке"

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

Возобновление поставок воды в Крым невозможно до момента его полной деоккупации – замглавы Минреинтеграции

Зеленский отмечает, что все разведывательные органы должны повышать качество и достоверность добываемой информации

Суды РФ вынесли постановления о выселении с территории Крыма около 600 украинцев – МИД Украины

Генсек НАТО учтет мнение Украины и Грузии в своем докладе о будущем альянса на период до 2030 года

Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

Зеленский подписал закон "О разведке"

Подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным, прогнозируют в ЦИК

Председатель Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на месяц - ВАКС

Зеленский поздравил Нетаньяху с днем рождения, отметив, что Украина и Израиль – верные друзья

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА