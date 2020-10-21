Санкции США в отношении "Северного потока 2" затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы - Nord Stream 2 AG

Санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток 2" затронут более ста европейский компаний, заявили журналистам в проектной компании.

Днем раньше Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", чтобы не дать завершить его строительство. Согласно документу Госдепа, ограничительные меры против проекта от 2019 года будут также применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

Власти США в последние месяцы предпринимают активные попытки помешать реализации проекта "Северный поток 2". В частности, проект оборонного бюджета США, подготовленный в конгрессе, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. Так, документ предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

В Nord Stream 2 AG отметили: "Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект".

"Северный поток 2" - проект, получивший все необходимые разрешения, реализуемый в соответствии с применимым национальным и международным законодательством. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%), - напомнили в компании.

"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы", - говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

В компании-операторе стройки напомнили: ""Европейская комиссия назвала данные санкции нарушением международного права. О неприятии экстратерриториальных санкций все чаще высказываются представители ЕС, европейских правительств, бизнес-ассоциаций. Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей неоднократно категорически выступали против угроз применения экстратерриториальных санкций США. Примерами могут служить заявления верховного представителя / вице-президента ЕС Жозепа Боррелля (Josep Borrell) в июне и июле, комиссара по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон (Kadri Simson) в сентябре, исполнительного вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса (Valdis Dombrovskis) в августе".

"Nord Stream 2 AG, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют уверенность, что скорейший ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, содействует выполнению ей обязательств по сохранению климата и способствует экономическому процветанию европейских потребителей", - также говориться в заявлении.