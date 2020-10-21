Политика

17:34 21.10.2020

Возобновление поставок воды в Крым невозможно до момента его полной деоккупации – замглавы Минреинтеграции

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Возобновление поставок воды в Крым невозможно до момента его полной деоккупации – замглавы Минреинтеграции

РФ продвигает тему возвращения поставок воды на оккупированный ею полуостров Крым, чтобы переложить ответственность со страны-оккупанта на страну-жертву и замаскировать свои противоправные действия информационным путем, отмечает заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Тематика воды педалируется для того, чтобы, во-первых, изменить информационный фокус и переложить ответственность со страны-оккупанта на страну-жертву, то есть на Украину. Это является информационным способом маскировки своих противоправных действий и обвинения Украины", - сказал Яременко на конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации" в среду.

По его словам, то, что сейчас этот вопрос приобрел такую остроту и его обсуждают в РФ достаточно серьезно, говорит на самом деле не о силе этой страны, а о ее слабости. Яременко подчеркнул, что РФ не интересует население на временно оккупированной территории, ей нужна сама территория полуострова.

"Подтверждением этому является высказывание бывшего премьер министра Медведева во время его незаконного визита в Крым, когда он сказал "денег нет, но вы держитесь". И второе, конечно, это процессы замещения населения на этой территории, то есть принудительное вытеснение украинских граждан с полуострова и заселение его гражданами РФ", - пояснил он.

Замминистра добавил, что территория оккупированного Крыма необходима РФ для осуществления военных целей. "С точки зрения военных, это очень удобное расположение, которое позволяет использовать разные компоненты Вооруженных сил РФ для угроз другим странам в этом регионе. И именно потому мы видим активную милитаризацию Крымского полуострова, мы видим расконсервацию ядерных объектов, наращивание как ракетного потенциала, авиапотенциала, так и флота в Черноморском регионе", - пояснил он.

Яременко указал на то, что возобновление поставок воды в Крым невозможна до момента его возвращения под контроль украинского правительства. "Поставка воды в Крым невозможна до момента его полной деоккупации. Я абсолютно уверен, что мы должны выдерживать эту позицию, несмотря на любое давление со стороны РФ, которое, я также думаю, будет усиливаться. В то же время, я абсолютно убежден, что вода в Крым обязательно вернется через Северо-Крымский канал, и это состоится сразу после его деоккупации, над чем мы сейчас работаем", - сказал министр.

Теги: #крым #украина #минреинтеграции #водоснабжение
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