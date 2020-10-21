Политика

16:47 21.10.2020

Зеленский отмечает, что все разведывательные органы должны повышать качество и достоверность добываемой информации

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Зеленский отмечает, что все разведывательные органы должны повышать качество и достоверность добываемой информации

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разведка Государственной пограничной службы Украины, как и другие разведывательные подразделения, должна постоянно развиваться и совершенствоваться.

"Ориентиром при этом должны быть стандарты специальных служб государств-членов НАТО. В этом – залог вашей успешной работы по всем основным направлениям. В частности, участие разведки в достижении мира на Донбассе", - подчеркнул он в среду во время поздравления пограничников с 17-й годовщиной создания разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, чтобы справиться с новыми вызовами, необходимо оперативно повысить качество и достоверность разведывательной информации, улучшить взаимодействие с другими разведывательными подразделениями и возобновить активные меры воздействия с целью защиты украинских интересов за рубежом.

Зеленский отметил, что благодаря усилиям профессионалов-разведчиков Украина знает о планах врага, в частности о готовящихся провокациях на государственной границе Украины и о попытках ее нарушения.

"Информация, полученная вами своевременно, аналитика, прогнозы и конструктивные предложения очень нужны руководству государства при принятии важных стратегических, своевременных, а иногда даже срочных решений", - указал он.

Глава государства также напомнил, что разведчики, как и все воины-пограничники, были в числе первых, кто взял на себя бремя противостояния агрессору на востоке Украины.

Присутствующие почтили минутой молчания память пограничников, которые погибли, защищая границы и суверенитет нашего государства.

Президент также вручил государственные награды и присвоил воинские звания.

Теги: #разведка #зеленский
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