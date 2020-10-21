Политика

13:33 21.10.2020

Песков: действия США в отношении "Северного потока 2" являются "рейдерской конкуренцией"

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Песков: действия США в отношении "Северного потока 2" являются "рейдерской конкуренцией"

В Москве расценивают как проявление недобросовестной конкуренции расширение американских санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики", - сказал Песков журналистам.

"К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, такой несправедливой конкуренцией, ничем не прикрытой такой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - отметил он.

Песков подчеркнул, что "эта деструктивная линия продолжается не первый год и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям".

Теги: #рф #северный_поток_2 #песков #сша
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