МИД Украины призвало продолжить давление на РФ из-за кибератак по всему миру

Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинениям в отношении шести сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с целью прекращения систематического нарушения с ее стороны норм и принципов международного права, в частности в использовании киберинструментов со злонамеренной целью, что угрожает безопасности глобального киберпространства", - говорится в комментарии МИД, обнародованном во вторник.

Отмечается, что Украина полностью поддерживает заявление Государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве.

"Такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности. Украина подтверждает свою твердую позицию в том, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнули в министерстве.