Политика

11:58 21.10.2020

МИД Украины призвало продолжить давление на РФ из-за кибератак по всему миру

1 мин читать
МИД Украины призвало продолжить давление на РФ из-за кибератак по всему миру

Украина полностью доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинениям в отношении шести сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с целью прекращения систематического нарушения с ее стороны норм и принципов международного права, в частности в использовании киберинструментов со злонамеренной целью, что угрожает безопасности глобального киберпространства", - говорится в комментарии МИД, обнародованном во вторник.

Отмечается, что Украина полностью поддерживает заявление Государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве.

"Такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности. Украина подтверждает свою твердую позицию в том, что нормы и принципы международного права в полной мере применяются и к поведению государств в кибернетическом пространстве, а ответственные за кибератаки должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнули в министерстве.

Теги: #рф #кибератаки #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:37 21.10.2020
Российскому телеведущему Корчевникову запрещен въезд в Украину на 3 года

Российскому телеведущему Корчевникову запрещен въезд в Украину на 3 года

09:28 21.10.2020
Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев

Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев

18:49 20.10.2020
СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

16:46 20.10.2020
Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету "МАУ" вблизи Тегерана – Енин

Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету "МАУ" вблизи Тегерана – Енин

15:20 20.10.2020
В Кремле ждут более полную информацию о создании Украиной баз на Черном море

В Кремле ждут более полную информацию о создании Украиной баз на Черном море

14:17 20.10.2020
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться через месяц - Гинцбург

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться через месяц - Гинцбург

14:07 20.10.2020
США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

13:59 20.10.2020
Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

13:26 20.10.2020
В деле украинца, осужденного в РФ за попытку контрабанды авиадеталей, приняты все меры консульского реагирования – МИД

В деле украинца, осужденного в РФ за попытку контрабанды авиадеталей, приняты все меры консульского реагирования – МИД

12:18 20.10.2020
МИД Украины ждет от правоохранителей оценки агитации венгерских чиновников на Закарпатье

МИД Украины ждет от правоохранителей оценки агитации венгерских чиновников на Закарпатье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

Посол Великобритании: РФ нужно только выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным, прогнозируют в ЦИК

Председатель Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на месяц - ВАКС

Зеленский поздравил Нетаньяху с днем рождения, отметив, что Украина и Израиль – верные друзья

Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики ЕС

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА