Политика

11:40 21.10.2020

Подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным, прогнозируют в ЦИК

1 мин читать
Подсчет голосов на выборах 25 октября будет длительным, прогнозируют в ЦИК

Центральная избирательная комиссия на основании результатов симуляции подсчета голосов избирателей на избирательном участке, проведенной в сентябре, сделала вывод, что этот процесс после дня голосования (25 октября) на местных выборах будет длительным.

В материале ЦИК на странице в соцсети Facebook приводится соответствующая инфографика после симуляции подсчета голосов избирателей.

Определенные трудности возникли при заполнении протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Так, внесение сведений - полных названий 15 местных организаций политических партий и ФИО кандидатов в депутаты (5 местных организаций партий по 7 кандидатов, 5 - по 9 кандидатов и 5 - по 12 кандидатов) в один экземпляр протокола "от руки" заняло 1 час 40 мин. Это при условии, что "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов.

Чтобы упростить процесс, ЦИК приняла постановление, согласно которому для уменьшения времени оформления протокола полные названия местных организаций партий и ФИО кандидатов будут напечатаны.

"Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет длительным", - констатируют в ЦИК и просят членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провести правильно и без осложнений.

Теги: #цик #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:40 21.10.2020
К выборам создано приложение для анализа процесса голосования в режиме реального времени

К выборам создано приложение для анализа процесса голосования в режиме реального времени

10:54 21.10.2020
Подсчет голосов избирателей будет длительным, прогнозируют в ЦИК

Подсчет голосов избирателей будет длительным, прогнозируют в ЦИК

10:21 21.10.2020
Полиция за сутки открыла 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция за сутки открыла 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

06:07 21.10.2020
В Черновцах полицейские устанавливают организаторов распространения листовок с сомнительными советами для избирателей

В Черновцах полицейские устанавливают организаторов распространения листовок с сомнительными советами для избирателей

20:27 20.10.2020
Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

20:06 20.10.2020
Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

18:44 20.10.2020
ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

18:13 20.10.2020
ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

17:59 20.10.2020
Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

15:55 20.10.2020
За выдачу третьим лицам журналистских удостоверений может наступить уголовная ответственность - НСЖУ

За выдачу третьим лицам журналистских удостоверений может наступить уголовная ответственность - НСЖУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

Посол Великобритании: РФ нужно только выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины призвало продолжить давление на РФ из-за кибератак по всему миру

Председатель Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на месяц - ВАКС

Зеленский поздравил Нетаньяху с днем рождения, отметив, что Украина и Израиль – верные друзья

Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики ЕС

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Турчинов увидел в послании президента к Раде попытки скрыть ответственность за провал борьбы с пандемией, коррупцию и разрушение экономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА