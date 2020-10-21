Председатель Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на месяц - ВАКС

Во вторник, 20 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок отстранения от должности председателю Черновицкого областного совета еще на один месяц - до 20 ноября включительно.

"Напомним, председателя Черновицкого областного совета подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. В дальнейшем, правоохранительные органы задокументировали факт получения им части обусловленных средств в размере $180 тыс.", - сообщается на странице ВАКС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Черновицкий областной совет с декабря 2015 года возглавляет председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина" Иван Мунтян.

Как сообщалось, 4 февраля 2020 года председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды от местного предпринимателя. Предприниматель, предоставивший чиновнику неправомерную выгоду, был уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.