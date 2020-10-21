Политика

09:53 21.10.2020

Председатель Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на месяц - ВАКС

1 мин читать
Председатель Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на месяц - ВАКС

Во вторник, 20 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок отстранения от должности председателю Черновицкого областного совета еще на один месяц - до 20 ноября включительно.

"Напомним, председателя Черновицкого областного совета подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. В дальнейшем, правоохранительные органы задокументировали факт получения им части обусловленных средств в размере $180 тыс.", - сообщается на странице ВАКС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Черновицкий областной совет с декабря 2015 года возглавляет председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина" Иван Мунтян.

Как сообщалось, 4 февраля 2020 года председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды от местного предпринимателя. Предприниматель, предоставивший чиновнику неправомерную выгоду, был уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #черновицкая_область #суд #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:58 21.10.2020
Суд отложил подготовительное заседание по иску о взыскании задолженности по кредиту на реконструкцию харьковского парка им. Горького

Суд отложил подготовительное заседание по иску о взыскании задолженности по кредиту на реконструкцию харьковского парка им. Горького

03:35 21.10.2020
На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

18:30 20.10.2020
Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

12:55 20.10.2020
В Черновицкой области неизвестные избили кандидата на пост главы ОТГ

В Черновицкой области неизвестные избили кандидата на пост главы ОТГ

19:58 19.10.2020
Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

12:02 19.10.2020
Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле Стуса

Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле Стуса

11:52 19.10.2020
Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

10:12 19.10.2020
Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука

Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука

15:49 18.10.2020
"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

10:05 18.10.2020
Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

Посол Великобритании: РФ нужно только выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил Нетаньяху с днем рождения, отметив, что Украина и Израиль – верные друзья

Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики ЕС

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Турчинов увидел в послании президента к Раде попытки скрыть ответственность за провал борьбы с пандемией, коррупцию и разрушение экономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА