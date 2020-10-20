Политика

18:44 20.10.2020

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

1 мин читать
ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

Центральная избирательная комиссия во вторник сформировала новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Такое решение принято в связи с досрочным прекращением Центризбиркомом полномочий всего состава этой ТИК.

Новый состав Ивано-Франковской областной ТИК сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций партий в количестве 14 человек, сообщила пресс-служба ЦИК.

Как сообщалось, 19 октября Центризбирком досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной ТИК. Причиной послужило то, что эта ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и буклетов местных организаций партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета, что, в свою очередь, нарушает их права и права избирателей.

ЦИК также обязала Ивано-Франковскую областную ТИК после формирования нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Теги: #тик #цик #ивано_франковск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 20.10.2020
ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

ЦИК сформировала новую Ивано-Франковскую областную ТИК

19:19 19.10.2020
ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной ТИК

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной ТИК

17:20 18.10.2020
В ЦИК напомнили о сроке передачи в ТИК бюллетеней по выборам депутатов облсоветов

В ЦИК напомнили о сроке передачи в ТИК бюллетеней по выборам депутатов облсоветов

18:21 17.10.2020
Избиратель может изменить свои данные до 19 октября - ЦИК

Избиратель может изменить свои данные до 19 октября - ЦИК

19:02 15.10.2020
ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

15:42 15.10.2020
ЦИК сформировала новый состав Одесской городской ТИК

ЦИК сформировала новый состав Одесской городской ТИК

13:04 15.10.2020
ЦИК предлагает новый "Продвинутый курс" о местных выборах

ЦИК предлагает новый "Продвинутый курс" о местных выборах

18:46 14.10.2020
Жители Ивано-Франковской области в день выборов смогут получить оформленные паспорта в миграционной службе

Жители Ивано-Франковской области в день выборов смогут получить оформленные паспорта в миграционной службе

13:11 14.10.2020
Разумков заявляет, что средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

Разумков заявляет, что средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

11:09 14.10.2020
ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

Посол Великобритании: РФ нужно только выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Турчинов увидел в послании президента к Раде попытки скрыть ответственность за провал борьбы с пандемией, коррупцию и разрушение экономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

Посол Великобритании: РФ нужно только выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине

Выступать с посланием президента за 5 дней до местных выборов не очень правильно - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА