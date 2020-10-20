Политика

17:59 20.10.2020

Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

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Технология "избирательного туризма" может исказить результаты выборов – КИУ

Представители "Комитета избирателей Украины" фиксируют аномальный рост количества избирателей в более чем 20 громадах, что может свидетельствовать об использовании технологии "избирательного туризма", целью которой является искажение результатов выборов в отдельных громадах.

На пресс-конференции во вторник глава КИУ Алексей Кошель отметил, что целые группы избирателей могли изменить избирательный адрес в результате финансовой мотивации, поэтому в день голосования они могут организованно прибывать в громады и голосовать за определенных кандидатов или политические силы.

"Наибольшее количество "избирательных туристов" – в курортной Каролино-Бугазской ОТГ в Одесской области. В сентябре количество избирателей в громаде возросло почти на 13% - с 4097 до 4610. Если они организованно примут участие в голосовании, это означает, что при явке около 40% каждый четвертый избиратель может быть участником схемы по искажению результатов выборов", - указал он.

Кошель рассказал, что в течение месяца резко возросло количество избирателей в Фонтанской сельской общине в Одесской области (плюс 745 новых избирателей), Слободко-Кульчиивецкой общине Хмельницкой области (плюс 239), Студениковской (плюс 183) и Козинской (плюс 171) общинах в Киевской области.

По его словам, в условиях острой конкуренции даже несколько десятков голосов финансово мотивированных "избирательных туристов" могут повлиять на результаты голосования. Когда же в такие схемы включают сотни избирателей – это прямой путь к фальсификациям.

"Поэтому не исключено, что в день выборов мы можем увидеть попытки блокирования работы таких групп, в том числе силовым путем", - указал Кошель.

Теги: #киу #выборы
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