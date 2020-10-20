Политика

16:27 20.10.2020

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

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Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашка.

В пояснительной записке к проекту постановления, которая размещена на парламентском сайте, депутаты указывают на ухудшение основных экономических показателей во время работы министра, а именно на углубление спада промпроизводства и низкие темпы создания рабочих мест.

Авторы документа также указывают на бездеятельность министра в отношении сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за неблагоприятных климатических условий.

Теги: #петрашко #рада #минэкономики
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