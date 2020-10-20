Политика

15:53 20.10.2020

Турчинов увидел в послании президента к Раде попытки скрыть ответственность за провал борьбы с пандемией, коррупцию и разрушение экономики

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Турчинов увидел в послании президента к Раде попытки скрыть ответственность за провал борьбы с пандемией, коррупцию и разрушение экономики

Поднимая вопрос Крыма, президент Украины Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание общества от "политики ползучей капитуляции" считает руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

"Выступая перед Верховной Радой, в своей программной речи Владимир Зеленский в очередной раз дал приказ своим карманным следователям разобраться с теми, кто "без боя отдал Крым". Странно слышать подобную воинственную риторику от человека, который все время своего пребывания на посту верховного главнокомандующего все делает, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли. Странно слышать подобное от человека, который пытается разглядеть "мир" в залитых кровью глазах российского диктатора и готов пойти на любые "договорняки" с врагом, на любой отвод войск, "отдав без боя часть территории", чтобы на любых условиях - даже прямой капитуляции - завершить войну", - написал Турчинов в соцсети Facebook, комментируя обращение президента к парламенту.

Турчинов подчеркнул, что подобные заявления – это попытки скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию и разрушение экономики.

Он отметил, что его невозможно запугать уголовным преследованием.

"Я это проходил и во времена Януковича, и во времена Кучмы. Мне есть о чем свидетельствовать", - сказал он, добавив, что готов в деталях рассказать, "как в тех ужасных условиях мы спасли страну, как подавили сепаратистские мятежи от Харькова до Одессы, как реанимировали Вооруженные силы, как остановили продвижение врага на Запад и начали освобождение нашей земли (...) ".

Также Турчинов заявил, что если говорить об освобождении военным путем Крыма от российских оккупантов, "то у главнокомандующего ВСУ Зеленского, в отличие от 2014 года, есть для этого все возможности".

"Тем более, что в юридическом плане оккупация Крыма в 2020 году ничем не отличается от оккупации полуострова в 2014", - добавил он.

"Разыгрывая вместе с Януковичем, Медведчуком и другими представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту, Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции, унижения армии и страны, от передачи врагу информации об уникальной операции наших спецслужб и провала задержания российских военных преступников", - считает Турчинов.

Теги: #зеленский #турчинов #рада
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