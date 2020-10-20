Британский посол позитивно оценила достижения украинской власти в борьбе с коррупцией

Украинская администрация достигла достаточно много за этот год в борьбе с коррупцией, и продемонстрировала, что коррупция воспринимается серьезно, сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Я действительно считаю, что эта администрация достигла достаточно много за этот год. Нет вопросов, когда президент Зеленский говорит о том, что они создали Высший антикоррупционный суд. Факт, что он теперь рассматривает дела, относится к ним серьезно, что у вас есть амбициозная антикоррупционная стратегия, в парламенте был принят закон о незаконном обогащении - все это действительно важные знаки и сигналы сверху, что коррупция воспринимается серьезно", - сказала посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по ее словам, нельзя терять фокус на борьбе с коррупцией, нужно постоянно давить и говорить людям, что это все еще приоритет.

"Неизбежно, проблема заключается в корыстных интересах. Чем большего успеха вы достигаете в борьбе с коррупцией, тем активнее эти заинтересованные круги пытаются оттянуть вас назад. Я помню, что имела несколько разговоров со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым по большому количеству поправок, которые вносились в законы, связанные с коррупцией, и о том, как приходилось рассматривать эти поправки одна за другой, чтобы добиться принятия закона. Нельзя терять фокус на этом, нужно постоянно давить и говорить людям, что это все еще приоритет", - отметила она.

Симмонс добавила, что один из путей, которым заинтересованные круги будут пытаться нивелировать прогресс - это осуществление политических атак на независимые институции. "Эти независимые институции должны иметь возможность делать свою работу, и не только потому, что они имели политическую или финансовую поддержку Запада. Они существуют, чтобы обеспечить продолжение этой антикоррупционной работы, чтобы улучшить жизнь украинцев", - подчеркнула дипломат.



Полный текст интервью с Симмонс опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".