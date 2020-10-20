Посол Великобритании: РФ нужно только выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине

РФ должна начать делать то, на что она согласилась в рамках Минского мирного процесса - выйти из Донецкой и Луганской областей и вернуть Крымский полуостров Украине, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Есть только одна вещь, которую необходимо сделать - это Россия должна начать делать то, на что она согласилась в рамках Минского мирного процесса, однако она этого не делает. Разумеется, есть большие дебаты, когда украинская администрация пытается реализовать мирные инициативы. Но они пытаются двигаться вперед и делать то, что от них требуется в этом соглашении. Но здесь не будет успеха, пока Россия не будет делать то же самое. России надо сделать только одну вещь - выйти из Донбасса и Луганска и вернуть Крым Украине", - сказала Симмонс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также посол подчеркнула, что санкции против РФ должны продолжаться, потому что они ставят высокую цену за незаконную деятельность, и России нужно показать, что международное сообщество поддерживает свои обязательства.

"Наиболее важно то, что Россия понимает, что существует очень высокая цена, которую ей придется заплатить за то, что она продолжает этот конфликт. И одна составляющая этой высокой цены - это санкции. Это самый четкий, сильный сигнал. Но также страны показывают, что они подготовлены к участию в учениях. И, к слову, учения в Украине (Объединенные усилия - 2020 - ИФ) происходили одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020". Так что это показывает, что союзники приходят и оказывают военную поддержку, а не только гуманитарную помощь. И я знаю, что Великобритания не единственная страна, которая так думает", - объяснила она.

Симмонс отметила, что хотя Великобритания является участником Минского процесса, но постоянно поддерживает его и указала НАТО, что наиболее сложным в этом является то, что в течение этого года Россия все меньше и меньше шла на сотрудничество.

Также она позитивно оценила соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

"У меня есть опыт по миростроительству и предупреждению конфликтов, и для меня любое прекращение огня, независимо от его продолжительности, работает на то, чтобы предотвратить потерю жизней, поэтому это сам по себе гуманитарных успех, если удается поддерживать режим тишины. Он особенно важен для людей, которые вынуждены жить в условиях постоянных обстрелов их домов и общин. Это уже результат сам по себе. Быть способным успешно договариваться о режиме прекращения огня - это очень важно. Каждый день, который проходит, это еще один день относительной тишины для людей, которые живут там, и это важно", - добавила посол.



Полный текст интервью с Симмонс будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".