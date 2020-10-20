Политика

14:36 20.10.2020

Выступать с посланием президента за 5 дней до местных выборов не очень правильно - мнение

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Решение выступать в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины незадолго до местных выборов было не очень правильным решением для президента Украины Владимира Зеленского, это лучше было сделать после избирательного процесса, считает политический эксперт, директор "Украинского института политики" Руслан Бортник

"Мне кажется, что реализовывать это послание за 5 дней до местных выборов не очень правильно. Возможно, необходимо было выступить с этим посланием после выборов, тем более, что это послание ждало еще с февраля этого года. Реализация этого послания до местных выборов позволяет критиковать президента с точки зрения того, что его тезисы будут использованы в избирательной кампании партии "Слуга народа", - сказал Бортник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" по результатам ежегодного послания президента к Верховной Раде.

По словам эксперта, таким посланием президент берет на себе информационную инициативу в последние дни выборов.

"Это не корректно, дата была выбрана плохо", - подчеркнул он.

Бортник отметил, что, безусловно, Зеленский является талантливым и харизматичным спикером, но в этот раз выглядел взволновано. "Я думаю, что его выступление неплохо воспринялось обществом. Несмотря на то, что раньше ему удавалось и лучше", - отметил эксперт.

Что касается самого послания, то, по мнению Бортника, президент не понимает смысл этого мероприятия. "Президент должен был выступать с посланием о внешнем и внутреннем состоянии Украины. В то же время, мы сегодня увидели такое отчетно-избирательное выступление Владимира Зеленского, где он, фактически, рассказывал о том, что ему удалось, что не удалось и почему. Это несколько другой формат", - считает эксперт.

По его мнению, выступление было скомбинировано хаотично и было впечатление, что это просто несколько текстов, написанных разными людьми или институциями.

Кроме того, по мнению Бортника, президент так и не дал ответов на то, "где находится наша страна, что с ней произошло за этот год, и, главное, куда она движется".

В частности, по мнению эксперта, в послании нет ответов на запросы о: стратегии по борьбе с коррупцией, повышении качества жизни украинцев. Также нет анализа ошибок и выводов, в том числе кадровых, которые ожидались по результатам этого послания.

Теги: #эксперт #зеленский #рада #выборы
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