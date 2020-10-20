Политика

14:14 20.10.2020

В "Батькивщине" расценили выступление Зеленского в Раде как попытку поспособствовать хорошему результату "Слуги народа" на выборах

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В "Батькивщине" расценили выступление Зеленского в Раде как попытку поспособствовать хорошему результату "Слуги народа" на выборах

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во вторник было похоже на попытку сделать все возможное, чтобы партия "Слуга народа" показала нормальный результат в ходе запланированных на 25 октября местных выборов, считает народный депутат фракции "Батькивщина", кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко.

"Как по мне, это не выступление президента с мудрым, серьезным и взвешенным обращением к нации. Это было выступление политика, который хочет сделать все, чтобы его политическая сила через 4-5 дней получила какой-то нормальный результат на выборах", - сказал Кучеренко агентству "Интерфакс-Украина" после окончания пленарного заседания Верховной Рады во вторник.

По словам нардепа, он и его коллеги не поверили в то, о чем говорил Зеленский с трибуны парламента. "Те, с кем я обсуждал выступление, задают один вопрос: а это точно о нашей стране? У меня тоже сложилось такое впечатление", - сказал он.

Кучеренко подверг сомнению слова Зеленского о том, что в ЕС видят нулевую толерантность к коррупции в Украине. "Я могу сказать, что одна фраза в выступлении меня поразила и, исходя из нее, я понимаю, что эта вещь нереалистичная - это когда господин президент сказал, что у нас нулевая толерантность к коррупции, и это подтверждают наши европейские партнеры. Мне как-то грустно стало от того, что он так действительно думает, и я очень хотел бы увидеть справку, документ от европейских партнеров, что они действительно подтверждают нулевую толерантность власти к коррупции", - сказал парламентарий.

Целью выступления президента в Верховной Раде депутат называет попытку Зеленского оправдать проведение анонсированного на день выборов общенационального опроса. "Я думаю, что основной задачей было оправдать свой опрос, эти прекрасные пять вопросов, которые президент собирается вынести на этот непонятный опрос в воскресенье. Мне кажется, что это будет "ящик Пандоры", который откроют этим опросом", - сказал Кучеренко.

Как сообщалось, Зеленский во вторник выступил в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Теги: #зеленский #батькивщина #рада
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