Послание Зеленского к парламенту было агитацией за "Слугу народа" перед местными выборами – нардеп Гончаренко

Обращение к Верховной Раде президента Украины Владимира Зеленского - это агитация за партию "Слуга народа" перед местными выборами, считает народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Это было обращение президента Голобородько, а не президента Зеленского, какого-то персонажа из кино, который вообще не знает страны, в которой он живет, человека, которого вытянули из теплой ванны, чтобы он поагитировал за "Слугу народа" за 5 дней до выборов", - сказал Гончаренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он напомнил, что в апреле послание президента было отложено из-за эпидемии Covid-19, однако сегодня эпидемия никуда не исчезла, и подчеркнул, что необходимость обращения именно сейчас была вызвана тем, что до местных выборов осталось несколько дней.

По словам народного депутата, президент рассказал, как хорошо идет борьба с коррупцией и "только некоторые руководители правоохранительных органов немного мешают", но почему-то не вспомнил, что он их назначил.

"Он рассказал, как в стране все чудесно в борьбе с эпидемией, только забыл сказать, что мы одни из лидеров в мире по распространению эпидемии, что у нас одни из худших показателей в мире по тестированию, при том, что люди за тесты платят сумасшедшие деньги и не могут их сделать, а потом по 2-4 дня ждут результата, что койки по борьбе с Covid-инфекцией оборудованы кислородом только на 40%, что его министр здравоохранения, вместо того, чтобы бороться за жизни людей, идет бороться за голоса избирателей", - сказал Гончаренко.

Народный депутат также отметил, что Зеленский "рассказывает об армии, которую он строит", однако государственный оборонный заказ в этом году выполняется менее чем на 20%, а на следующий год его правительство предложило уменьшить финансирование армии".