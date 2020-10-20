Украинцы хотят видеть в органах местной власти пять партий – опрос "Рейтинга"

Пять партий преодолевают 5% барьер на местных выборах в Украине, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным, обнародованным во вторник, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5%-ный барьер преодолевают пять политсил: "Слуга народа" может получить 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%, "Батькивщина" - 8,6% и "За майбутнє" - 7,4%.

Партию "Наш край" поддерживают 4%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%, партию Шария - 1,9%, "Пропозиция" - 1,6%, "Голос" - 1,4%, "Сила и честь" - 1,2%, "Победа Пальчевского" - 0,9%. Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.

О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% - возможно примут участие, 13% - маловероятно.

58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% - не определились. Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определившихся 73%.

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 17% - маловероятно. За последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

Социологи зафиксировали постепенный рост позитивных ожиданий от выборов на местном уровне с начала исследования (начало сентября). В настоящее время 34% опрошенных считают, что ситуация в результате выборов в их городе/селе улучшится. 52% считают, что ничего не изменится. Лишь 6% считают, что она ухудшится.

Опрос проводился 16-19 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Погрешность репрезентативности исследования: не более 1,4%.