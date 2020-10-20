Политика

12:36 20.10.2020

Украинцы хотят видеть в органах местной власти пять партий – опрос "Рейтинга"

2 мин читать
Украинцы хотят видеть в органах местной власти пять партий – опрос "Рейтинга"

Пять партий преодолевают 5% барьер на местных выборах в Украине, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным, обнародованным во вторник, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5%-ный барьер преодолевают пять политсил: "Слуга народа" может получить 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%, "Батькивщина" - 8,6% и "За майбутнє" - 7,4%.

Партию "Наш край" поддерживают 4%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%, партию Шария - 1,9%, "Пропозиция" - 1,6%, "Голос" - 1,4%, "Сила и честь" - 1,2%, "Победа Пальчевского" - 0,9%. Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.

О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% - возможно примут участие, 13% - маловероятно.

58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% - не определились. Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определившихся 73%.

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 17% - маловероятно. За последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.

Социологи зафиксировали постепенный рост позитивных ожиданий от выборов на местном уровне с начала исследования (начало сентября). В настоящее время 34% опрошенных считают, что ситуация в результате выборов в их городе/селе улучшится. 52% считают, что ничего не изменится. Лишь 6% считают, что она ухудшится.

Опрос проводился 16-19 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Погрешность репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Теги: #партии #опрос #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 20.10.2020
Более четверти украинцев ожидают значительных фальсификаций на местных выборах 25 октября - соцопрос

Более четверти украинцев ожидают значительных фальсификаций на местных выборах 25 октября - соцопрос

12:36 20.10.2020
Труханов лидирует в предвыборной гонке за пост мэра Одессы – опрос "Рейтинга"

Труханов лидирует в предвыборной гонке за пост мэра Одессы – опрос "Рейтинга"

12:30 20.10.2020
Украинцы хотят видеть в органах местной власти пять партий – опрос "Рейтинга"

Украинцы хотят видеть в органах местной власти пять партий – опрос "Рейтинга"

11:43 20.10.2020
Социологи назвали лидера предвыборной гонки за пост мэра Одессы

Социологи назвали лидера предвыборной гонки за пост мэра Одессы

09:55 20.10.2020
Мнения украинцев об опросе 25 октября разделились: 43% будут доверять результатам, 41% - нет

Мнения украинцев об опросе 25 октября разделились: 43% будут доверять результатам, 41% - нет

09:46 20.10.2020
Создание СЭЗ на Донбассе поддерживают треть украинцев, 45% не поддерживают – соцопрос КМИС

Создание СЭЗ на Донбассе поддерживают треть украинцев, 45% не поддерживают – соцопрос КМИС

16:08 19.10.2020
"Блок Кернеса - Успешный Харьков" лидирует в рейтинге в Харьковский облсовет

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" лидирует в рейтинге в Харьковский облсовет

10:02 18.10.2020
В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить деньги на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить деньги на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

18:41 16.10.2020
Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

18:33 16.10.2020
Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в послании к Раде говорил о достижениях, к которым не имеет отношения, считают в "Евросолидарности"

Экономические отношения с Украиной столь же важны для Великобритании, как и вопросы безопасности – посол

В партии "Голос" считают, что обращение Зеленского к Раде не отличалось от посланий прежних глав государств

В ОПЗЖ расценили обращение Зеленского к Раде как пиар-акцию накануне местных выборов

Зеленский: на международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины", фактически заново выстраивается диалог с рядом стран

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в послании к Раде говорил о достижениях, к которым не имеет отношения, считают в "Евросолидарности"

Экономические отношения с Украиной столь же важны для Великобритании, как и вопросы безопасности – посол

В партии "Голос" считают, что обращение Зеленского к Раде не отличалось от посланий прежних глав государств

В ОПЗЖ расценили обращение Зеленского к Раде как пиар-акцию накануне местных выборов

Зеленский: на международном уровне исчезла фраза "Мир устал от Украины", фактически заново выстраивается диалог с рядом стран

Зеленский: год назад не думал, что менять страну к лучшему будет настолько сложно, но свое решение идти в президенты не изменил бы

Зеленский призвал принять закон о народовластии и раскритиковал владеющих телеканалами лидеров партий за позицию, что спрашивать мнение граждан "опасно"

Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам

Зеленский ожидает от соответствующей комиссии в Офисе президента проекта действенной судебной реформы

МИД Украины ждет от правоохранителей оценки политической агитации венгерских чиновников на Закарпатье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА