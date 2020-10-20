Зеленский: те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность, и это не вопрос мести

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что те украинские государственные деятели, которые без боя отдали в 2014 году Крым России, должны понести ответственность.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем стало понятно. Вопрос не в мести. А в справедливости. Обществу нужны ответы. И это касается не только этого вопроса. Их у людей накопилось тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия. Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству", - сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.