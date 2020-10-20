В госбюджете-2021 средства на армию не уменьшатся - Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственном бюджете на 2021 год средства на армию не сократятся.

"Были фейковые повестки в военкомат, заявления, что Зеленский развалит армию - все это было. Но есть бесспорные факты: в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во время коронакризиса он не уменьшился ни на гривню. И не разгоняйте, пожалуйста, зраду, что в 2021 году мы сократим средства на войска. Я не разрешу сделать это. Как минимум, эти средства останутся на уровне этого года, а именно - более 117 млрд грн", - сказал Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде во вторник.