Украине нужна стратегия развития до 2030 г. - Зеленский

Украине нужна стратегия развития до 2030 года, считает президент Владимир Зеленский.

"Всем нам нужно четкое видение - куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита госдуарства ожидаем и презентеции развития экономических векторов Украины до 2030 года", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады во вторник.

Стране нужна полноценная визия и стратегия развития, подчеркнул он.

"Не на два, три или пять лет. Давайте перестанем мерять развитие Украины политическими каденциями", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что около 60 компаний и, как минимум, 30 аналитических центров объединились в Центр экономического возобновления, на базе которого будет разрабатываться Национальная экономическая стратегия-2030