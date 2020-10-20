Представители ЕС, Великобритании, Канады, Турции готовы присоединиться к формату "Крымской платформы" - Зеленский

Представители ЕС, Великобритании, Канады, Турции готовы присоединиться к формату "Крымская платформа", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Можно сколько угодно постить веселые мэмы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого, вернули вопрос Крыма в международную повестку дня, мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал он в ежегодном традиционном послании главы государства к Верховной Раде во вторник.