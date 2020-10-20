Поступления от легализации рынка азартных игр в 2021г. составят 5 млрд грн - президент

Поступления за счет легализации рынка азартных игр в 2021 году составят 5 млрд грн, сообщил президент Влалимир Зеленский.

"То, что годами существовало в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет 5 млрд грн", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады во вторник.

Проект госбюджета на 2021 год не содержит прогноза поступлений от продажи первых лицензий на рынке азартных игр. Госбюджет-2020 предполагал поступления в размере 4 млрд грн от легализации азартных игр.