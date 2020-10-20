Политика

11:09 20.10.2020

Процесс освобождения незаконно задержанных украинцев продолжается - Зеленский

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Процесс освобождения украинских граждан, которые незаконно задержаны в России, продолжается; Украина помнит о всех, кто до сих пор находится в плену и делает все для их возвращения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года, удалось и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Олександр Кольченко, Станисла Асеев и много других. Мы боремся за каждого украинца: и военного, и гражданского. Для меня человек - наивысшая ценность, и каждый гражданин должен знать - я украинец и мое государство меня не оставит. Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним о всех кто до сих пор находится в плену и делаем все для их возвращения", - сказал он в ежегодном традиционном послании главы государства к Верховной Раде во вторник.

Теги: #освобождение #рада #зеленский
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