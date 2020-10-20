Амнистия на Донбассе не будет касаться всех и не позволит уйти от ответственности – Зеленский

Амнистия не будет распространяться на всех участников действующих на Донбассе незаконных вооруженных формирований и подразумевает не избежание ответственности, а достойное будущее для людей, которые находятся в заложниках у оккупационных сил и не причастным к тяжким преступлениям, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Страшное слово "амнистия" – не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной", - сказал Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.