Дипломаты Украины работают над подготовкой "нормандского" саммита – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина ожидает скорейшего проведения саммита в Нормандском формате в Берлине и украинские дипломаты постоянно работают над его подготовкой.

"Наши дипломаты постоянно работают для подготовки следующего Нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорейшего проведения и продолжения движения для наступления в Украине желаемого мира", - сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде.