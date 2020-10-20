Украина ищет новые действенные инструменты для возвращения оккупированных территорий - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о поиске Украиной новых инструментов по возвращению оккупированных территорий, кроме гарантированных Будапештским меморандумом.

"Можно сколько угодно постить веселые мэмы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, но это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого", - сказал Зеленский в своем послании в Верховной Раде во вторник.