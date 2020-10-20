В среду 120 нардепов из "Слуги народа" поедут в прифронтовые районы Донбасса - Зеленский

В среду, 20 октября, 120 народных депутатов из фракции "Слуга народа" поедут в прифронтовые районы Донбасса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский

"Я очень рад, что завтра 120 депутатов из партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то, - депутаты поедут на передовую и услышат о ситуации там. Не из соцсетей, а от наших военных и местных жителей. Мир на Донбассе и оккупация Крыма - мои ключевые приоритеты", - сказал Зеленский во время ежегодного послания главы государства к Верховной Раде.