Политика

10:53 20.10.2020

Зеленский: мы должны ввести новую философию – страна, которая готова ко всему

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Зеленский: мы должны ввести новую философию – страна, которая готова ко всему

Президент Украины Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде заявил, что должен быть в корне изменен подход к строительству страны.

"Бесспорно, мы запомним 2020 год надолго. Он принес Украине немало бед, которые мы пережили вместе с вами. Covid-19, сбитие нашего самолета в Иране, масштабные лесные пожары, наводнение в Западной Украине, засуха на юге. Катастрофа самолета с военными летчиками и курсантами. Должны сделать правильные выводы и стать сильнее. Предотвращать угрозы, чтобы не преодолевать последствия. Должны ввести новую философию - страна, которая готова ко всему. Или способна максимально противостоять новым угрозам. Этот принцип я хочу представить сегодня, хотя его и не было в моей программе", - заявил Зеленский в выступлении во вторник.

Теги: #зеленский #рада
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