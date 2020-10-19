Политика

19:02 19.10.2020

Досрочное голосование на выборах президента США стартовало на участках во Флориде

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Досрочное голосование на выборах президента США стартовало на участках во Флориде

Досрочное голосование на президентских выборах стартовало на участках в американском штате Флорида, "колеблющемся" между президентом США Дональдом Трампом и его соперником от Демократической партии Джо Байденом, сообщает в понедельник газета USA Today.

Электорат штата - ключ к победе для одного из кандидатов в президенты США. Более 1,7 млн жителей Флориды уже проголосовали по почте. Газета отмечает, что исторически демократы предпочитают досрочное голосование, а республиканцы - в официальный день выборов или по почте.

На участках соблюдаются меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, но маска - не обязательное условие, чтобы проголосовать.

В минувшую пятницу в США была зарегистрирована рекордная явка на досрочном голосовании на президентских выборах - свои голоса отдали более 17 млн американцев.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал голосовать традиционным образом - на избирательных участках, а не по почте. Он также заявлял о попытке подтасовки выборов с помощью почтового голосования, например, в Северной Каролине. По его словам, некоторые жители штата получили по почте по два бюллетеня для голосования. Тогда Трамп указал на то, что демократы создают угрозу выборам.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником выступает демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

Теги: #сша #флорида #голосование #выборы
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