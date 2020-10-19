Политика

18:54 19.10.2020

"Опора" просит МИД дать оценку агитации со стороны госсекретаря Венгрии за "Партию венгров Украины"

2 мин читать

Государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита в Закарпатскую область агитировал в пользу "КМКС "Партия венгров Украины". Гражданская сеть "Опора" просит Министерство иностранных дел Украины дать оценку таким действиям с точки зрения соблюдения избирательного законодательства.

Как сообщается на сайте "Опоры" в понедельник, госсекретарь Венгрии 8-9 октября посетил ряд объектов в Ужгороде, Ужгородском и Береговском районах.

Информация о его визите в венгроязычную школу Ужгорода содержалась на сайте партии "КМКС "Партия венгров Украины". В частности, приводилась цитата Потапи о важности того, чтобы венгры на Закарпатье поддержали венгерских кандидатов на местных выборах в Украине 25 октября.

Позднее на странице партии в соцсети Facebook было размещено видео госсекретаря также с призывом к венграм, проживающим на Закарпатье, поддержать эту политсилу.

Впоследствии на сайте "КМКС "Партия венгров Украины" и странице в Facebook были еще материалы о визите Потапи на другие объекты, где он также агитировал за эту партию. Подобное сообщение он разместил и на своей странице в Facebook.

Эксперты гражданской сети "Опора" усматривают в этих действиях совершение государственным секретарем Венгрии по вопросам национальной политики признаки нарушения правил проведения агитации на территории Украины.

"Гражданская сеть "Опора" призывает Министерство иностранных дел Украины дать оценку действиям представителя высокого ранга государственного корпуса зарубежной страны относительно соблюдения им законодательства Украины в сфере выборов; предпринять меры, предусмотренные законодательством в пределах компетенции Министерства иностранных дел Украины", - сказано в материале "Опоры".

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, в Закарпатский областной совет баллотируются 54 кандидата от "КМКС "Партия венгров Украины", а депутатами Ужгородского городского совета хотят стать 37 представителей этой политической силы.

Теги: #венгрия #опора #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 19.10.2020
Досрочное голосование на выборах президента США стартовало на участках во Флориде

Досрочное голосование на выборах президента США стартовало на участках во Флориде

17:29 19.10.2020
Тимошенко представила план действий для Киева

Тимошенко представила план действий для Киева

13:41 19.10.2020
В Дрогобыче неизвестный поджег автомобиль кандидата на пост главы ОТГ - полиция

В Дрогобыче неизвестный поджег автомобиль кандидата на пост главы ОТГ - полиция

11:20 19.10.2020
"Письмо СБУ" к "Евросолидарности" было российской провокацией с целью дискредитации спецслужбы – "Опора"

"Письмо СБУ" к "Евросолидарности" было российской провокацией с целью дискредитации спецслужбы – "Опора"

11:19 19.10.2020
"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

"Письмо СБУ" к Евросолидарности было провокацией российского происхождения с целью публичной дискредитации Службы – ОПОРА

10:01 19.10.2020
Полиция открыла за сутки 10 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция открыла за сутки 10 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

18:59 18.10.2020
Тимошенко: Местные выборы - настоящий референдум об отношении к президенту и его политике

Тимошенко: Местные выборы - настоящий референдум об отношении к президенту и его политике

18:49 18.10.2020
Тимошенко: Местные выборы - это настоящий референдум об отношении к президенту и его политике

Тимошенко: Местные выборы - это настоящий референдум об отношении к президенту и его политике

17:46 18.10.2020
Крищенко: полиция вне политики, ее цель - предотвратить правонарушения и преступления на выборах

Крищенко: полиция вне политики, ее цель - предотвратить правонарушения и преступления на выборах

17:20 18.10.2020
В ЦИК напомнили о сроке передачи в ТИК бюллетеней по выборам депутатов облсоветов

В ЦИК напомнили о сроке передачи в ТИК бюллетеней по выборам депутатов облсоветов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Слуге народа" засомневались в легитимности дальнейших решений КС по делу об антикоррупционном законодательстве

Трамп похвалил армян за патриотизм и деловые качества

Запрет распространять книгу о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира" - пресс служба "Евросолидарности"

Шмыгаль: Совместная работа с украинской диаспорой демонстрирует миру, что Украина меняется

Разумков и Радуцкий предложили ввести штраф в 17 тыс. грн для депутатов, нарушающих масочный режим в Раде

Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле поэта Стуса

Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА