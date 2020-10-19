Политика

17:46 19.10.2020

В "Слуге народа" засомневались в легитимности дальнейших решений КС по делу об антикоррупционном законодательстве

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В "Слуге народа" засомневались в легитимности дальнейших решений КС по делу об антикоррупционном законодательстве

Фракция "Слуга народа" заявила о грубом нарушении Конституционным Судом (КС) права президента Украины и Верховной Рады принимать участие в конституционных производствах.

Как указывается в сообщении фракции на телеграмм-канале, представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря и представитель президента в КС Федор Вениславский пытались попасть на заседание об изменении формы производства с устной на письменную в деле о конституционности антикоррупционного законодательства, чтобы ходатайствовать о сохранении устной формы производства.

"Не забывайте, что в это дело вовлечены генпрокурор Украины, председатель Верховного суда, министр юстиции, и. о. директора НАБУ, директор НАПК, представители президента и Верховной Рады. Все эти люди не будут заслушаны, их позиция судом будет услышана" – отметила Совгиря.

Вместо этого сообщение о том, что представители президента и Верховной Рады находятся в суде и хотят попасть на заседание, были проигнорированы. Такие действия в суде объяснили ограничениями из-за коронавируса.

"По закону о КС, мы имеем право участвовать в любом заседании. Поэтому недопуск сегодня мы считаем грубым нарушением закона. И оно ставит под сомнение легитимность следующего решения КСУ в этом деле", - подчеркнула Совгиря.

На сайте КС указывается, что 19 октября Большая палата Конституционного суда изменила с устной на письменную форму рассмотрения дела по представлению 47 народных депутатов о конституционности отдельных положений законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", о НАБУ, о ГБР, об АРМА, положений Уголовного и Гражданского процессуального кодексов Украины.

При этом представитель Вениславский настаивал на продолжении рассмотрения дела в устной форме и о том, чтобы отложить рассмотрение дела. В секретариате КС зарегистрировано его соответствующее ходатайство, а также поданные им заявления об отводе судей КС Владимира Мойсика и Игоря Слиденко. Указанные ходатайства и заявления суд рассмотрит соответствии с требованиями закона о КС и своим регламентом.

Позже Вениславский сообщил, что он и Совгиря не были допущены на заседание, и подчеркнул, что это грубо нарушает право на участие в конституционном производстве Верховной Рады и президента Украины.

Теги: #конституционный_суд #слуга_народа
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