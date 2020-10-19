Политика

17:29 19.10.2020

Тимошенко представила план действий для Киева

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Тимошенко представила план действий для Киева

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко представила неотложный план действий для Киева после выборов 25 октября, озвучив основные направления, на которые ее команда будет в первую очередь направлять средства столичного бюджета.

"Самое главное - нам нужно наполнить бюджет города Киева и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в бюджете города. Но очень важно, чтобы эти дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим-то лоббистским бизнесом", - сказала Тимошенко во время совместной со столичной командой презентации плана действий, сообщает пресс-служба "Батькивщины" в понедельник.

Лидер партии озвучила главные направления, на которые команда "Батькивщины" будет направлять средства столичного бюджета. Это реставрация и ремонт всего жилого фонда Киева; разгрузка транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро, увеличение количества экологического транспорта (троллейбусов и трамваев); обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан.

Среди первоочередных задач: введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 грн в месяц; введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки; повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в Польше, создание муниципальной столичной полиции.

Кроме того, Тимошенко обратила внимание на экологические инициативы "Батькивщины", которые нужно реализовать в столице: полная реконструкция Бортнической станции аэрации; строительство в Киеве современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет давать никаких выбросов в атмосферу; полная реконструкция системы очистки водопроводной воды для Киева.

"Наша команда - это профессионалы. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко - человек, который фундаментально знает все хозяйство Киева, человек, который, беспрецедентно для политики, честный и порядочный. Он не позволит ни копейки киевского бюджета использовать не в том направлении, которое нужно киевлянам", - заверила лидер "Батькивщины".

По ее словам, кандидаты в депутаты Киевского городского совета от этой политсилы знают свою работу, "могут принимать правильные решения, подготовить правильные документы, а главное - добиться выполнения первоочередных шагов, необходимых для столицы".

"Я верю в нашу команду и в то, что ей удастся сделать жизнь в столице комфортной и безопасной для людей", - убеждена Тимошенко.

Теги: #тимошенко #выборы #київ
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