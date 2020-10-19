Политика

14:54 19.10.2020

Трамп похвалил армян за патриотизм и деловые качества

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Трамп похвалил армян за патриотизм и деловые качества

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Невада отметил деловитость армянского народа и их верность родине.

"Они хорошие люди, они также прекрасные бизнесмены", - заявил Трамп, выступая на митинге в Карсон-Сити.

"Вы (армяне - ИФ) сильны духом... У людей из Армении сильное чувство приверженности своей стране", - подчеркнул американский президент.

Трамп отметил, что Вашингтон "работает (с армянами - ИФ) над рядом вопросов", однако при этом не уточнил, над чем именно.

При этом в видеороликах, снятых на митинге, нет каких-либо упоминаний о конфликте в Нагорном-Карабахе.

Теги: #сша #трамп #армения #карабах
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