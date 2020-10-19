Шмыгаль: Совместная работа с украинской диаспорой демонстрирует миру, что Украина меняется

Премьер-министр Украины Денис Шмыналь заявляет, что совместная работа со всей украинской диаспорой поможет продемонстрировать всему миру, что страна меняется.

"Всемирный конгресс украинцев, который объединяет украинские общины во многих странах мира - это очень мощная сила. Я уверен, наша совместная работа со всей украинской диаспорой поможет продемонстрировать всему миру, что Украина меняется. Что наше государство становится чрезвычайно привлекательной для инвестиций. Что мы делаем все, чтобы отечественные и иностранные компании чувствовали себя уверенно в Украине и видели перспективы для своего бизнеса", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства в понедельник.

Премьер поблагодарил ВКУ и мировую украинскую общину за популяризацию Украинского государства в мировом сообществе.

"Это важный элемент построения положительного имиджа нашей страны. Ваш голос важен, он усиливает голос Украины на международной арене. Украинская диаспора - одна из самых мощных в мире, ведь мы едины", - добавил Шмыгаль.