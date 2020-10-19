Политика

13:30 19.10.2020

Шмыгаль: Совместная работа с украинской диаспорой демонстрирует миру, что Украина меняется

1 мин читать
Шмыгаль: Совместная работа с украинской диаспорой демонстрирует миру, что Украина меняется

Премьер-министр Украины Денис Шмыналь заявляет, что совместная работа со всей украинской диаспорой поможет продемонстрировать всему миру, что страна меняется.

"Всемирный конгресс украинцев, который объединяет украинские общины во многих странах мира - это очень мощная сила. Я уверен, наша совместная работа со всей украинской диаспорой поможет продемонстрировать всему миру, что Украина меняется. Что наше государство становится чрезвычайно привлекательной для инвестиций. Что мы делаем все, чтобы отечественные и иностранные компании чувствовали себя уверенно в Украине и видели перспективы для своего бизнеса", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства в понедельник.

Премьер поблагодарил ВКУ и мировую украинскую общину за популяризацию Украинского государства в мировом сообществе.

"Это важный элемент построения положительного имиджа нашей страны. Ваш голос важен, он усиливает голос Украины на международной арене. Украинская диаспора - одна из самых мощных в мире, ведь мы едины", - добавил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #диаспора
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 16.10.2020
Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

17:14 13.10.2020
Украина ограничит массовые собрания в "зелено-оранжевой" зонах 50-20 людьми

Украина ограничит массовые собрания в "зелено-оранжевой" зонах 50-20 людьми

16:47 13.10.2020
Кабмин продлит адаптивный карантин до конца года - Шмыгаль

Кабмин продлит адаптивный карантин до конца года - Шмыгаль

13:45 12.10.2020
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий

Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий

17:15 09.10.2020
Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

17:13 09.10.2020
Кабмин примет дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Кабмин примет дополнительные меры по борьбе с COVID-19

17:07 09.10.2020
Кабмин упростит регистрацию международной техпомощи

Кабмин упростит регистрацию международной техпомощи

14:25 09.10.2020
Шмыгаль поручил проработать вопрос привлечения ведомственных больниц с целью увеличения количества койкомест для лечения больных COVID-19

Шмыгаль поручил проработать вопрос привлечения ведомственных больниц с целью увеличения количества койкомест для лечения больных COVID-19

10:04 07.10.2020
Во время Саммита Украина-ЕС достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн - Шмыгаль

Во время Саммита Украина-ЕС достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн - Шмыгаль

11:45 05.10.2020
Гройсман не увидел у Шмыгаля решения вопроса выплат пенсий в будущем

Гройсман не увидел у Шмыгаля решения вопроса выплат пенсий в будущем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

ПОСЛЕДНЕЕ

Запрет распространять книгу о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира" - пресс служба "Евросолидарности"

Разумков и Радуцкий предложили ввести штраф в 17 тыс. грн для депутатов, нарушающих масочный режим в Раде

Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле поэта Стуса

Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить лишние денежные средства на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА