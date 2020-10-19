Политика

13:12 19.10.2020

Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

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Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

Народные депутаты намерены рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции Covid-19, заявляет лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы разработали четкий порядок действий", - заявила Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Она отметила, что рекомендации содержит проект постановления № 4228 о противодействии Covid-19, который во вторник рассмотрит парламент.

По ее словам, проект постановления "рекомендует президенту немедленно создать Национальный штаб противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19… и возглавить этот штаб".

Тимошенко рассказала, что проект постановления предполагает открытие единой телефонной линии, как когда-то была "03", для людей с признаками Covid-19.

Как отметила лидер "Батькивщина", проект постановления предполагает проведение бесплатного тестирования на Covid-19, а также пересмотр всех протоколов лечения коронавирусной инфекции.

Предполагается, что финансирование для проведения бесплатных тестов не только в государственных лабораториях, но и в частных, будет обеспечено за счет 100-процентного государственного финансирования.

В проекте постановления, по ее словам, также рекомендовано немедленно провести инвентаризацию всех лабораторий.

Тимошенко подчеркнула, что документ предусматривает обеспечение на 3 месяца вперед "от А до Я" за счет ковидного фонда все больницы, задействованные в лечении коронавирусной инфекции.

По ее словам, лечение больных Covid-19 в клинике за счет местных бюджетов, как это существует сейчас, не допустимо.

Она также добавила, что проект постановления предусматривает 300-процентную надбавку к заработной плате не только для медицинского персонала, но и для всех, кто работает с ковидными больными.

По ее словам, реализация постановления поможет избежать такую практику, как поминутную оплату, когда медперсонал находился с пациентами.

Проект постановления также предусматривает страховку для медиков.

"В фонде Covid достаточно ресурсов, чтобы обеспечить эти меры", - подчеркнула Тимошенко.

Она также сообщила, что проект постановления уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Теги: #коронавирус #тимошенко
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