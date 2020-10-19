Политика

11:51 19.10.2020

Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

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Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

Верховной Раде стоит проводить "Дни Европейского Союза" во время работы в режиме пленарных заседаний для принятия законопроектов, которые важны для европейской интеграции Украины, заявил первый зампредседателя парламента, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"Я хотел бы обратиться к представителям комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы мы иногда устраивали в Верховной Раде "Дни Европейского Союза". С чем это связано? У нас большое количество обязательств, которые не просто обязательства, а и меры по улучшению нашего состояния экономики и других сфер, чтобы мы все-таки проводили голосования и по этим необходимым законопроектам, директивам, которые нуждаются в имплементации в тех или иных формах, или тех договорах, согласие на которые должна дать Верховная Рада. Мне кажется, что это тоже нужно планировать для будущей нашей жизни", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета Рады в понедельник.

Теги: #ес #стефанчук #рада #законопроекты
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