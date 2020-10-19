Политика

11:36 19.10.2020

На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

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На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

Верховная Рада должна запланировать на 2021 год проведения процедуры "десоветизации" украинского законодательства, заявил первый заместитель председателя парламента, представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук на засевании согласительного совета.

"Обязательно я хотел бы обратить ваше внимание, что идет год больших дат: это 25-я годовщина Конституции Украины и 30-я годовщина акта о независимости Украины. Думаю, что именно на это период мы должны запланировать процесс, который называется "десоветизация" украинского законодательства, то есть мы должны, в конце концов, выписать перечень законодательных актов, с которыми нам давно нужно попрощаться, чтобы в законодательстве Украины не было, например, Жилищного Кодекса УССР в части редакции, что мы в 2021 году будем исповедовать идею ленинского коммунизма и тд, и тп", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

В связи с этим, вице-спикер парламента призвал комитеты, народных депутатов, а также других субъектов законодательной инициативы присоединится к работе по "десоветизации" украинского законодательства.

Теги: #рада #стефанчук
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