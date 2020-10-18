Политика

16:31 18.10.2020

"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

1 мин читать
"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

Одесская территориальная организация партии "Европейская солидарность" подает в суд на мэра города Геннадия Труханова за попытку переименовать проспект Небесной Сотни.

"Следуя принципам европейской интеграции, развития демократических традиций и укрепления прав человека, Украина будет продолжать двигаться от тоталитарного советского прошлого. Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины - в цивилизованной европейской семье", - говорится в заявлении на странице организации в Facebook.

В политсиле убеждены, что действие городских властей Одессы является предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать очередной раскол внутри украинского общества в городе и заработать политические очки.

"Более того - эти действия лицемерны, ведь со времени переименования прошли годы, но только перед выборами эта тема заинтересовала людей в кабинетах на Думской площади", - отмечают в "Евросолидарности".

Переименование проспекта и возвращение ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы говорится в заявлении.

"Подвиг и самопожертвование Небесной Сотни - одна из трагических страниц нашей истории, это цена, которую платит наше общество за право самоидентификации, за суверенитет и независимость. Одесса - не совок! Одесса - европейский город с европейский будущим", - отмечают в "Евросолидарности".

Теги: #декоммунизация #евросолидарность #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 18.10.2020
"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

09:55 18.10.2020
В Одессе возвращают прежние названия улиц – мэр

В Одессе возвращают прежние названия улиц – мэр

06:37 18.10.2020
Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

20:22 17.10.2020
В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить лишние денежные средства на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить лишние денежные средства на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

18:43 17.10.2020
В Одессе возвращают старые названия улиц – мэр города

В Одессе возвращают старые названия улиц – мэр города

19:15 16.10.2020
Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

Суд определил наказание фигуранту "дела Гандзюк" Павловскому – Офис генпрокурора

18:41 16.10.2020
Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

16:54 16.10.2020
В Одессе по уровню поддержки Нацкорпус обогнал «ЕС» Порошенко – соцопрос

В Одессе по уровню поддержки Нацкорпус обогнал «ЕС» Порошенко – соцопрос

12:16 16.10.2020
У Зеленского есть право законодательной инициативы, опрос он затеял для спасения своего рейтинга, считают в "Евросолидарности"

У Зеленского есть право законодательной инициативы, опрос он затеял для спасения своего рейтинга, считают в "Евросолидарности"

12:11 16.10.2020
Зеленский затеял опрос для спасения своего рейтинга, считают в "Евросолидарности"

Зеленский затеял опрос для спасения своего рейтинга, считают в "Евросолидарности"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

Турция не признавала и не признает аннексию Крыма – Эрдоган

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной – совместное заявление президентов

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

Ермак подчеркивает, что визит Зеленского в Турцию был "абсолютно успешным"

Экс-президент ВКУ Чолий назначен почетным консулом Украины в Монреале - МИД

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

Турция не признавала и не признает аннексию Крыма – Эрдоган

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной – совместное заявление президентов

Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, экстрадиции преступников и борьбе с террористическими организациями – Эрдоган

Посольство США: России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму и выйти с территории Украины

Донецкая область благодаря СЭЗ получит шанс стать одним из самых зажиточных регионов Украины – глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА