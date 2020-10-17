Политика

15:10 17.10.2020

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

1 мин читать
Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что система здравоохранения в Украине сейчас справляется с приростом больных COVID-19, возможное введение жесткого локдауна он назвал "исключительно резервным моментом".

"Сегодня мы регистрируем по 5 тыс. - 5,7 тыс. случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и в 10 тыс. будем справляться ... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных. Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологических норм и правил", - сказал Ляшко в интервью интернет-изданию Радио Свобода в субботу.

Он добавил, что делается все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения и не останавливать экономику страны.

"Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", - добавил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 17 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 6 410 новых случаев, выздоровели 2 194 человека, умерли 109 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #ляшко #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 17.10.2020
В итальянской Ломбардии с субботы ограничивают работу баров, отменены любительские спортивные мероприятия

В итальянской Ломбардии с субботы ограничивают работу баров, отменены любительские спортивные мероприятия

14:36 17.10.2020
В Литве и Латвии вновь антирекорды по числу заражений COVID-19 за сутки - 288 и 188 случаев соответственно

В Литве и Латвии вновь антирекорды по числу заражений COVID-19 за сутки - 288 и 188 случаев соответственно

12:08 17.10.2020
В ВСУ за сутки 141 новый случай COVID-19, всего болеет 1024 человека

В ВСУ за сутки 141 новый случай COVID-19, всего болеет 1024 человека

11:47 17.10.2020
В Киеве еще 598 человек заболели COVID-19, 12 больных умерли, 186 выздоровели - Кличко

В Киеве еще 598 человек заболели COVID-19, 12 больных умерли, 186 выздоровели - Кличко

09:05 17.10.2020
В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 – 6 410, 109 больных скончались

07:39 17.10.2020
Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

Двое игроков футбольного клуба "Шахтер" выздоровели от COVID-19

00:49 17.10.2020
На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 247 случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 247 случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

22:55 16.10.2020
Бельгия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает рестораны

Бельгия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает рестораны

21:56 16.10.2020
Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

Число случаев смерти пациентов с COVID-19 превысило 1,1 млн - университет Хопкинса

21:47 16.10.2020
В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

В киевских клиниках для лечения больных с  Covid-19 свободны 800 койко-мест – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

Турция не признавала и не признает аннексию Крыма – Эрдоган

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной – совместное заявление президентов

Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, экстрадиции преступников и борьбе с террористическими организациями – Эрдоган

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак подчеркивает, что визит Зеленского в Турцию был "абсолютно успешным"

Экс-президент ВКУ Чолий назначен почетным консулом Украины в Монреале - МИД

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

Турция не признавала и не признает аннексию Крыма – Эрдоган

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной – совместное заявление президентов

Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, экстрадиции преступников и борьбе с террористическими организациями – Эрдоган

Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

Посольство США: России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму и выйти с территории Украины

Донецкая область благодаря СЭЗ получит шанс стать одним из самых зажиточных регионов Украины – глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА