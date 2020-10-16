Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

Турецкая Республика поддерживает перспективу членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) и приветствует признание Украины как партнера с расширенными возможностями.

"Турецкая Республика продолжит содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости Вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений", - говорится в совместном заявлении президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября, опубликованном на сайте президента Украины.

Главы государств отметили важность объединения усилий для укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе в рамках региональных механизмов и НАТО.

"Будем продолжать придавать особое значение развитию всестороннего сотрудничества между военно-морскими силами наших государств. Подчеркиваем важность укрепления регионального сотрудничества заинтересованных стран для устойчивого экономического развития и защиты окружающей среды в Черном море", - отмечается в заявлении.

Зеленский и Эрдоган на встрече приняли решение создать новый формат украинско-турецкого диалога по политическим вопросам безопасности – ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два" (Квадрига).

Они также выразили удовлетворение динамикой развития двустороннего сотрудничества, в частности, в оборонной сфере и в области военно-технического сотрудничества. "Поручаем министерствам обороны и другим причастным ведомствам двух стран обеспечить успешную реализацию всех проектов, представляющих взаимный интерес", - подчеркивается в заявлении.