Политика

19:58 16.10.2020

Турция не признавала и не признает аннексию Крыма – Эрдоган

1 мин читать
Турция не признавала и не признает аннексию Крыма – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

"Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма", - сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи в пятницу в Стамбуле.

Эрдоган заявил, что Турция и дальше будет вместе с государственными институтами Украины поддерживать крымских татар.

"Сейчас продолжается работа по реализации проектов строительства жилья для наших братьев крымских татар и строительства в Киеве мечети", - отметил он.

Как сообщалось, 3 февраля во время визита в Киеве и встречи с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - подчеркнул он тогда на брифинге.

Теги: #крым #поддержка #эрдоган
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:58 16.10.2020
Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

19:39 16.10.2020
Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, экстрадиции преступников и борьбе с террористическими организациями – Эрдоган

Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, экстрадиции преступников и борьбе с террористическими организациями – Эрдоган

16:51 16.10.2020
Посольство США: России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму и выйти с территории Украины

Посольство США: России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму и выйти с территории Украины

15:37 16.10.2020
"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

"Украэрорух" ведет переговоры с авиакомпаниями по возобновлению полетов по 6 воздушным трассам в акватории Черного моря

15:24 16.10.2020
Зеленский надеется на серьезную роль Турции в Крымской платформе и решении вопроса Крыма

Зеленский надеется на серьезную роль Турции в Крымской платформе и решении вопроса Крыма

14:37 16.10.2020
FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

11:40 16.10.2020
Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

Швейцария ввела санкции против ряда компаний, строивших Керченский мост

08:59 16.10.2020
США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя с 27 октября

США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя с 27 октября

14:05 15.10.2020
ЕС: призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию РФ – продолжение политики подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины

ЕС: призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в армию РФ – продолжение политики подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины

09:42 15.10.2020
Эрдоган в субботу объявит новые данные о запасах газового месторождения в Черном море

Эрдоган в субботу объявит новые данные о запасах газового месторождения в Черном море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

Зеленский: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются РФ

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной – совместное заявление президентов

Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, экстрадиции преступников и борьбе с террористическими организациями – Эрдоган

Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной – совместное заявление президентов

Порошенко: проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины

Донецкая область благодаря СЭЗ получит шанс стать одним из самых зажиточных регионов Украины – глава ОГА

Лидеры ЕС призывают Турцию отказаться от геологоразведки близ Кипра

Зеленский считает, что разведанные Турцией в Черном море новые запаса газа существенно изменят баланс сил в регионе

Порошенко: залог успешной борьбы с эпидемией коронавируса – компетентные власти на местах

Зеленский считает, что Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в самолетостроении и создании беспилотников

Зеленский надеется на подписание соглашения о ЗСТ с Турцией в кратчайшие сроки

Почти половина жителей Кропивницкого готовы отдать голос за действующего мэра – опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА