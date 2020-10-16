Турция не признавала и не признает аннексию Крыма – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

"Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма", - сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи в пятницу в Стамбуле.

Эрдоган заявил, что Турция и дальше будет вместе с государственными институтами Украины поддерживать крымских татар.

"Сейчас продолжается работа по реализации проектов строительства жилья для наших братьев крымских татар и строительства в Киеве мечети", - отметил он.

Как сообщалось, 3 февраля во время визита в Киеве и встречи с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - подчеркнул он тогда на брифинге.