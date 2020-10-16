Политика

19:53 16.10.2020

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной – совместное заявление президентов

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Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной – совместное заявление президентов

Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.

"Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября, опубликованном на сайте президента Украины.

Главы государств договорились продолжать координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины.

"Совместно работать для улучшения условий жизни граждан Украины, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть временно оккупированную территорию Крыма и переехать в материковую Украину", - отмечается в заявлении.

Теги: #крымская_платформа #турция #президенты
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