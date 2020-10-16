Политика

19:39 16.10.2020

Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, экстрадиции преступников и борьбе с террористическими организациями – Эрдоган

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Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, экстрадиции преступников и борьбе с террористическими организациями – Эрдоган

Турция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, вопросах экстрадиции осужденных за преступления лиц и координации в вопросах борьбы с террористическими организациями, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На наших переговорах мы рассмотрели вопросы усиления сотрудничества в сфере безопасности и в вопросах экстрадиции преступников, осужденных лиц. Мы также договорились усилить координацию в вопросах борьбы с террористической организацией FETO и другими террористическими организациями", - сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи в пятницу в Стамбуле.

Эрдоган указал, что Турция и в условиях пандемии COVID-19 всегда остается рядом с украинским народом. "И мы готовы в случае необходимости предоставить еще больше помощи", - заявил он.

Теги: #турция #сотрудничество #эрдоган
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