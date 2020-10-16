Политика

16:51 16.10.2020

Посольство США: России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму и выйти с территории Украины

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Посольство США: России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию в Крыму и выйти с территории Украины

Посольство США в Украине подчеркивает, что принудительный призыв в армию РФ жителей временно оккупированного Россией Крыма является грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Оккупационные власти России в Крыму продолжает принудительный призыв в армию граждан Украины, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. России пора завершать игру в легитимность, прекратить призывную кампанию, а также выйти с территории Украины", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Теги: #армия #оккупация_рф #призыв #посольство_сша #крым
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Интерфакс-Украина
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