Политика

16:11 16.10.2020

Лидеры ЕС призывают Турцию отказаться от геологоразведки близ Кипра

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Лидеры Европейского Союза по итогам двухдневного саммита призвали Турцию отказаться от геологоразведочной деятельности в Восточном Средиземноморье, говорится в совместном итоговом заявлении саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе.

"Совет ЕС призывает Турцию отказаться от этих действий и работать над смягчением напряженности на постоянной и устойчивой основе", - говорится в заявлении.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. В частности, поиском месторождений углеводородов занимается как раз "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Теги: #кипр #ес #разведка #турция #газ
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