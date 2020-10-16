Политика

16:10 16.10.2020

Зеленский считает, что разведанные Турцией в Черном море новые запаса газа существенно изменят баланс сил в регионе

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Новые крупные запасы природного газа, разведанные Турцией в акватории Черного моря, существенно изменят баланс сил в черноморском регионе, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу поздравить турецкий народ с подтверждением больших запасов природного газа в Черном море. Разработка этого месторождения существенно изменит баланс сил в регионе – в пользу Турецкой Республики и ваших друзей", - сказал Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

Агентство "Анадолу" 14 октября сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита на буровое судно "Фатих" в Черном море в субботу, 17 октября, объявит новые данные об объемах запасов газового месторождения.

В августе судно уже разведало запасы газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд куб. м.

Теги: #черное_море #газ #зеленский #турция
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