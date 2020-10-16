Политика

15:24 16.10.2020

Зеленский надеется на серьезную роль Турции в Крымской платформе и решении вопроса Крыма

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Зеленский надеется на серьезную роль Турции в Крымской платформе и решении вопроса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Турция будет играть важную роль в работе Крымской платформы и решении вопроса деоккупации Крыма.

"К сожалению, после 2014 года не было создано ни одной институции, которая могла бы стать площадкой для решения проблем Крыма и, прежде всего, для развития механизмов, которые могут прекратить оккупацию. Именно поэтому мы и создаем Крымскую платформу. Предполагаем, что это поможет консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил, как в Украине, так и за рубежом, для работы на благо Крыма. А значит, и на благо крымскотатарского народа", - сказал он в интервью турецкому информационному агентству Demirören, комментируя высказывания главы Меджлиса Рефата Чубарова о существовании проблем во взаимодействии с украинской властью.

Зеленский выразил надежду, что представители Меджлиса также присоединятся к этой работе.

"Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", - указал он.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #крым #меджлис #зеленский #турция
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