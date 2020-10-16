Актуализация Будапештского меморандума позволит Украине создать более прочные переговорные позиции для возвращения всех оккупированных территорий – ОП

Актуализация положений Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия может помочь Украине сформировать более прочные переговорные позиции для возвращения временно оккупированной части Донбасса и временно оккупированного Крыма, считают в Офисе президента Украины.

"Вынуждены напомнить, что за пять лет с 2014 года тогдашней украинской властью фактически ничего не делалось для подготовки деоккупации Крыма. Еще и были разведены в переговорах крымский и донбасский кейсы. Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству восстановить утраченные за то время возможности, создав намного более прочные переговорные позиции одновременно по Донецку, Луганску и Крыму", - говорится в комментарии ОП по пятому вопросу о гарантиях безопасности согласно Будапештскому меморандуму, на который президент Владимир Зеленский предложил ответить украинцам 25 октября.

В Офисе президента назвали Будапештский меморандум одним из самых недооцененных документов, созданных в "бурных 1990-х годах на руинах СССР".

"Содержание этого документа заключается в том, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных держав мира о незыблемости своей безопасности и существующих границ", - напомнили в ОП.

Там указали, что подписанты Меморандума не только подтвердили их обязательство не использовать против Украины ядерное оружие, но также: в пункте 2 документа подтвердили обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины; в пункте 3 меморандума подтвердили обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества.

В Офисе президента считают, что гарантии безопасности Украине были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, можно вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины. "Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, что является проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину", - отмечается в комментарии.

На Банковой подчеркнули, что мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств "одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии".

"Более того, столь откровенное игнорирование обязательств безопасности перед Украиной поставит под сомнение для любого другого государства мира вес подписей и обещаний представителей государств-гарантов по Будапештскому меморандуму. Кто тогда будет выполнять другие подобные договоренности? Игнорирование обязательств государств-подписантов по Будапештскому меморандуму перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения", - заявили в ОП.

В Офисе Зеленского также считают, что остается актуальной глобальная задача по нераспространению ядерного оружия, по созданию новых международных документов, гарантирующих безопасность отдельных государств в случае отказа от ядерного оружия или намерений по его производству, а, соответственно, нужна и актуализация положений Будапештского меморандума.

"Его дальнейшее невыполнение может заблокировать достижения новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности. Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов его обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", - отмечается в комментарии.

В ОП указали, что такая позиция должна быть не только позицией власти, а общенациональной позицией, что сделает ее значительно сильнее. Именно поэтому президент Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября по Будапештскому меморандуму: "Нужно ли Украине поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?".

"Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума о выполнении их обязательств", - пояснили в ОП.

В Офисе президента также напомнили, что инициированный президентом общенациональный опрос не тождественен референдуму, а результат голосования 25 октября в формате такого опроса не будет иметь прямых юридических последствий. "Применение такой формы непосредственной демократии нужно для того, чтобы зафиксировать волю народа и уже с этим политическим мандатом выстраивать государственные позиции", - отметили в ОП.