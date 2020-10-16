Политика

13:35 16.10.2020

Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа по популярности в мире

1 мин читать
Трамп считает себя вторым после Иисуса Христа по популярности в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что по популярности он уступает только Иисусу Христу.

"Как-то мне кто-то сказал: "Вы самый знаменитый человек в мире на данный момент". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменитый?". И я ответил: Иисус Христос"", - рассказал Трамп на митинге в Гринвилле (штат Северная Каролина).

"И если посмотреть на небо, то станет ясно, что он (Иисус Христос - ИФ) лидирует с большим отрывом", - добавил президент США.

Трамп, оправившийся после коронавируса, в настоящее время фактически ежедневно посещает разные штаты и проводит митинги в рамках предвыборной кампании. В своих выступлениях перед сторонниками он традиционно критикует своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

Трамп ранее заявил, что не верит опросам, согласно которым большинство американцев отдают предпочтение Байдену.

Теги: #сша #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 16.10.2020
FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

FAA сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты над Черным морем под ответственностью Украины

08:59 16.10.2020
США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя с 27 октября

США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя с 27 октября

08:26 16.10.2020
Сенаторы-республиканцы намерены вызвать основателя Twitter на слушания из-за блокировки публикаций про Байдена

Сенаторы-республиканцы намерены вызвать основателя Twitter на слушания из-за блокировки публикаций про Байдена

06:41 16.10.2020
Трамп заявил об отсутствии у него российских долгов

Трамп заявил об отсутствии у него российских долгов

18:48 15.10.2020
Помпео обвиняет "Институты Конфуция" КНР в попытках повлиять на внутреннюю обстановку в США

Помпео обвиняет "Институты Конфуция" КНР в попытках повлиять на внутреннюю обстановку в США

18:12 15.10.2020
Трамп обвинил Facebook и Twitter в поддержке демократов

Трамп обвинил Facebook и Twitter в поддержке демократов

15:35 15.10.2020
Бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок - источник

Бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок - источник

08:33 15.10.2020
Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

Трамп призвал американцев голосовать за него на президентских выборах 3 ноября

08:18 15.10.2020
Трамп назвал "ужасным" решение Facebook и Twitter ограничить доступ к статье о контактах Байдена с украинской компанией Burisma

Трамп назвал "ужасным" решение Facebook и Twitter ограничить доступ к статье о контактах Байдена с украинской компанией Burisma

06:20 15.10.2020
Трамп призвал Байдена обнародовать всю информацию об его участии в бизнесе семьи

Трамп призвал Байдена обнародовать всю информацию об его участии в бизнесе семьи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского об общенациональном опросе, 40% о нем ничего не слышали – соцопрос "Рейтинга"

Лидер "Голоса" Рудик считает, что пункты инициированного Зеленским опроса свидетельствуют о непонимании актуальных проблем граждан

Зеленский проводит опрос в день выборов для легализации наркотиков в Украине - Тимошенко

Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук

Зеленский инициировал на 25 октября опрос украинцев по сокращению численности Рады, легализации медицинского каннабиса и гарантиям Будапештского меморандума

ПОСЛЕДНЕЕ

42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского об общенациональном опросе, 40% о нем ничего не слышали – соцопрос "Рейтинга"

Лидер "Голоса" Рудик считает, что пункты инициированного Зеленским опроса свидетельствуют о непонимании актуальных проблем граждан

Актуализация Будапештского меморандума позволит Украине создать более прочные переговорные позиции для возвращения всех оккупированных территорий – ОП

Зеленский проводит опрос в день выборов для легализации наркотиков в Украине - Тимошенко

Всеукраинский опрос не принесет ничего, кроме возникновения дополнительных сомнений в дееспособности нынешней власти – Грищенко

У Зеленского есть право законодательной инициативы, опрос он затеял для спасения своего рейтинга, считают в "Евросолидарности"

Нардеп Тищенко заболел COVID-19

Зеленский надеется, что опрос поможет быстро принять решение по легализации медицинского каннабиса в Украине

Голосов "Слуги народа" не хватит для сокращения численности Рады до 300, этот пункт включен в общенациональный опрос для убеждения политиков – Офис президента

Инициированный Зеленским опрос проведет общественная организация, а оплатят меценаты – нардеп Кравчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА