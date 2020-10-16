Политика

13:21 16.10.2020

Зеленский проводит опрос в день выборов для легализации наркотиков в Украине - Тимошенко

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Зеленский проводит опрос в день выборов для легализации наркотиков в Украине - Тимошенко

Инициирование президентом Владимиром Зеленским всенародного опроса в день проведения местных выборов связано с желанием власти легализовать наркотики в Украине, убеждена лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы не могли понять, для чего этот опрос до того, как увидели все пять вопросов. И теперь стало очевидным, что не пять вопросов волнуют президента, потому что на четыре вопроса есть абсолютно очевидные ответы. Скажите, пожалуйста, хоть один человек в стране будет против того, чтобы пожизненно садили коррупционеров? Хоть один человек в стране будет против того, чтобы вместо 450 депутатов стало 300? Кто-нибудь будет против того, чтобы в вопросах урегулирования ситуации на оккупированных территориях вернутся к Будапештскому меморандуму, который дает Украине гарантии реального возвращения территорий и мира? Никто не будет против", - сказала Тимошенко в пятницу на брифинге.

По ее словам, все эти вопросы, в том числе и вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе, "уже выяснены и определены в обществе".

"Но весь этот шум, все информационные поводы, опросы в день голосования организованы ради одного вопроса - вопроса легализации наркотиков в Украине. Я не хочу сейчас делить наркотики на легкие и тяжелые, наркотик - это наркотик. Когда президент огласил, что он хочет у людей спросить, поддерживают ли они легализацию наркотиков, это говорит о том, что, по сути, начался план, который будет делать Украины центром наркоторговли в Европе, центром работы наркокартелей. Это будет приводить к тому, что наши дети, наши внуки, члены наших семей будут втянуты в организованную на государственном уровне наркосистему в нашей стране", - считает политик.

По словам лидера ВО "Батькивщина", данная инициатива власти является продолжением курса Зеленского на распродажу Украины.

"Параллельно с таким опросом о легализации наркотиков, а конкретно марихуаны, выпускается указ о передаче двух миллионов гектаров государственной земли, которая гарантировала продовольственную безопасность на местный уровень, где покупатели уже определены - идет одновременно легализация марихуаны и ликвидация государственного реестра земли, который обеспечивал продовольственную безопасность страны. И теперь я понимаю, что теперь эти два миллиона гектаров золотых черноземов будут отданы под марихуану, и все это будет делаться на базе больших, глобальных наркоструктур", - считает Тимошенко.

В ВО "Батькивщина" заявили, что обратятся в ЦИК за разъяснениями о том, что проведение опросов в день выборов запрещено. Помимо этого Тимошенко собирается призвать Верховную Раду принять постановление о запрете проведения опросов в день выборов во время внеочередного заселения парламента 20 октября.

Кроме того, руководитель ВО "Батькивщина" потребовала от Зеленского назвать спонсоров проведения данного опроса, поскольку по ее словам, его стоимость составляет около 150 млн грн.

Теги: #тимошенко #опрос #зеленский
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